Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0259 RUR   0.0235 GBR   2.3667 TRY   0.195

Цена на нефть

17.06 $/bbl   WTI 71.04 -1.11 Brent 73.08 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.06.2021 12:21

Вакцинация против COVID-19 сотрудников и представителей СМИ, связанных с Олимпиадой, началась в столице Японии

Правительство столицы Японии в пятницу начало вакцинацию от COVID-19 сотрудников и представителей СМИ, которые будут работать на летних Олимпийских и Паралимпийских Играх в Токио, сообщают местные СМИ.

Столичное правительство в своем центре вакцинации намерено прививать около 2,5 тыс. человек в день до конца августа. Для прививки будут использовать вакцину Pfizer, предоставленную Международным олимпийским комитетом.

К числу тех, кто имеет право на прививку, относятся волонтеры и сотрудники, которые будут работать в деревне спортсменов и на местах проведения соревнований, представители средств массовой информации и медицинские работники.

В соответствии с соглашением с американской фармацевтической компанией и МОК Япония получила вакцину примерно для 40 тыс. человек, связанных с Олимпиадой.

Олимпийские спортсмены Японии начали получать прививки с 1 июня.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа. Смогут ли болельщики посетить соревнования, и в каком объеме будут заполнены стадионы, пока неизвестно. Ожидается, что об этом будет объявлено ближе к концу месяца.

Кроме того, ранее сообщалось, что Япония планирует начать выдачу паспортов о вакцинации примерно с середины и до конца июля. Сертификат будет включать имя владельца, дату рождения, номер паспорта, дату вакцинации и производителя вакцины на японском и английском языках. Выдаваться паспорта вакцинации будут бесплатно.

Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников.

Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ОЛИМПИАДА, СОТРУДНИКИ, ВАКЦИНАЦИЯ


Похожие новости


В Японии планируют разрешить допуск на олимпийские объекты до 10 тыс. болельщиков Японские компании-спонсоры Олимпиады просят организаторов отложить мероприятие на несколько месяцев На Олимпиаду в Токио могут допустить только вакцинированных болельщиков или с отрицательным тестом на коронавирус Япония планирует вакцинировать от COVID-19 своих спортсменов-участников Олимпиады до конца июня Япония полна решимости провести Олимпиаду в Токио в этом году Организаторы Олимпиады в Токио на этой неделе опубликуют планы проведения игр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]