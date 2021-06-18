Вакцинация против COVID-19 сотрудников и представителей СМИ, связанных с Олимпиадой, началась в столице Японии

Правительство столицы Японии в пятницу начало вакцинацию от COVID-19 сотрудников и представителей СМИ, которые будут работать на летних Олимпийских и Паралимпийских Играх в Токио, сообщают местные СМИ.
Столичное правительство в своем центре вакцинации намерено прививать около 2,5 тыс. человек в день до конца августа. Для прививки будут использовать вакцину Pfizer, предоставленную Международным олимпийским комитетом.
К числу тех, кто имеет право на прививку, относятся волонтеры и сотрудники, которые будут работать в деревне спортсменов и на местах проведения соревнований, представители средств массовой информации и медицинские работники.
В соответствии с соглашением с американской фармацевтической компанией и МОК Япония получила вакцину примерно для 40 тыс. человек, связанных с Олимпиадой.
Олимпийские спортсмены Японии начали получать прививки с 1 июня.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа. Смогут ли болельщики посетить соревнования, и в каком объеме будут заполнены стадионы, пока неизвестно. Ожидается, что об этом будет объявлено ближе к концу месяца.
Кроме того, ранее сообщалось, что Япония планирует начать выдачу паспортов о вакцинации примерно с середины и до конца июля. Сертификат будет включать имя владельца, дату рождения, номер паспорта, дату вакцинации и производителя вакцины на японском и английском языках. Выдаваться паспорта вакцинации будут бесплатно.
Вакцинация в Японии была начата в феврале с медработников, в апреле стали вакцинировать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали прививать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании вакцинируют своих сотрудников.
Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.
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