Азербайджан в январе-мае увеличил производство электроэнергии на 2%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам января-мая 2021 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 10 млрд 226,3 млн кВт/час, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным комитета, объем производства товарной электроэнергии в отчетный период составил 9 млрд 907,2 млн кВт/час (рост на 2,1%).

При этом, в январе-мае 2021 года на ТЭС в Азербайджане произведено 9 млрд 206,8 млн кВт/час (рост на 1,1%), на гидроэлектростанциях (ГЭС) выработка составила 642,9 млн кВт/час (рост на 19,8%).

На ветряных электростанциях в отчетный период выработано 37,9 млн кВт/час (спад на 14,1%), на солнечных – 19,6 млн кВт/час (рост на 12%).

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,1% - до 25 млрд 811,2 млн кВт/час.

Н.Аббасова