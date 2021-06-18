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Инфраструктура и тендеры 18.06.2021 11:18

Метанольный завод SOCAR возобновил в мае производство

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в мае возобновило производство метанола после капитального ремонта, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Производство метанола на заводе SOCAR Methanol было приостановлено с января текущего года по апрель включительно из-за проведения капитальных работ. В мае предприятие возобновило свою деятельность на полную мощность», - сообщили в комитете.

По данным ведомства, в мае на предприятии было произведено 47,2 тыс. тонн метанола. В годовом выражении (январь-май 2021г/январь-май 2020г) объем производства сократился в 4,3 раза.

Кроме того, по состоянию на 1 июня текущего года на складе предприятия находилось 28,5 тыс. тонн метанола.

Вместе с тем, как сообщили в Государственном таможенном комитете, произведенная в мае продукция "SOCAR Methanol" на экспорт не отправлялась.

Как сообщалось, за 2020 год SOCAR Methanol произвел 476,6 тыс. тонн метанола, что на 24,4% выше показателя 2019 года. Также на складе предприятия на 1 января 2021 года имелось 4,2 тыс. тонн готовой продукции.

Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТАНОЛ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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