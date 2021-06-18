Метанольный завод SOCAR возобновил в мае производство

ООО "SOCAR Methanol" компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в мае возобновило производство метанола после капитального ремонта, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Производство метанола на заводе SOCAR Methanol было приостановлено с января текущего года по апрель включительно из-за проведения капитальных работ. В мае предприятие возобновило свою деятельность на полную мощность», - сообщили в комитете.
По данным ведомства, в мае на предприятии было произведено 47,2 тыс. тонн метанола. В годовом выражении (январь-май 2021г/январь-май 2020г) объем производства сократился в 4,3 раза.
Кроме того, по состоянию на 1 июня текущего года на складе предприятия находилось 28,5 тыс. тонн метанола.
Вместе с тем, как сообщили в Государственном таможенном комитете, произведенная в мае продукция "SOCAR Methanol" на экспорт не отправлялась.
Как сообщалось, за 2020 год SOCAR Methanol произвел 476,6 тыс. тонн метанола, что на 24,4% выше показателя 2019 года. Также на складе предприятия на 1 января 2021 года имелось 4,2 тыс. тонн готовой продукции.
Азербайджанский метанольный завод в Гарадагском районе Баку был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.
SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.
Н.Аббасова
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