Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0259 RUR   0.0235 GBR   2.3667 TRY   0.195

Цена на нефть

17.06 $/bbl   WTI 71.04 -1.11 Brent 73.08 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 18.06.2021 11:11

Азербайджан объявил в международный розыск главу «Союза армян РФ» за незаконные поставки оружия в Карабах

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда бизнесменов армянского происхождения, занимавшихся незаконной поставкой оружие в Карабах в годы армянской оккупации региона на протяжении 20 лет.

В частности, против главы «Союза армян России», гендиректора компании «KOMEX» Ары Абрамяна, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и владельца «Royalsys Engineering» Давида Галстяна 28 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело по факту незаконного провоза оружия, боеприпасов и военной техники в больших количествах сперва в Армению, затем в Карабах.

«Абрамян, Карапетян и Галустян в период 2001-2021 годов незаконным путем перевозили в Армению, а потом в Карабах и прилегающие районы Азербайджана в годы оккупации крупнокалиберное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества военного назначения и установки, в том числе ракеты в особо крупных размерах», отмечается в информации Генпрокуратуры Азербайджана.

Оружие поставлялось на пассажирских и грузовых самолетах Ил-76 ТД ВВС Армении, а также самолетом типа «ИЛЮШИН-76ТД», приобретенного Абрамяном, что является грубым нарушением требованием Таможенной конвенции «О международных грузовых перевозках» и Договора «Об ограничении обычных вооружений в Европе».

Согласно информации, в отношении вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 УК, по отношению к ним избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск.

«В связи с вышеупомянутым уголовным делом Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран.Генеральная прокуратура заявляет, что принимаются все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях», - отмечается в сообщении ведомства.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ОРУЖИЕ, КАРАБАХ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]