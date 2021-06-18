Азербайджан объявил в международный розыск главу «Союза армян РФ» за незаконные поставки оружия в Карабах

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ряда бизнесменов армянского происхождения, занимавшихся незаконной поставкой оружие в Карабах в годы армянской оккупации региона на протяжении 20 лет.
В частности, против главы «Союза армян России», гендиректора компании «KOMEX» Ары Абрамяна, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и владельца «Royalsys Engineering» Давида Галстяна 28 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело по факту незаконного провоза оружия, боеприпасов и военной техники в больших количествах сперва в Армению, затем в Карабах.
«Абрамян, Карапетян и Галустян в период 2001-2021 годов незаконным путем перевозили в Армению, а потом в Карабах и прилегающие районы Азербайджана в годы оккупации крупнокалиберное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества военного назначения и установки, в том числе ракеты в особо крупных размерах», отмечается в информации Генпрокуратуры Азербайджана.
Оружие поставлялось на пассажирских и грузовых самолетах Ил-76 ТД ВВС Армении, а также самолетом типа «ИЛЮШИН-76ТД», приобретенного Абрамяном, что является грубым нарушением требованием Таможенной конвенции «О международных грузовых перевозках» и Договора «Об ограничении обычных вооружений в Европе».
Согласно информации, в отношении вышеуказанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 УК, по отношению к ним избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск.
«В связи с вышеупомянутым уголовным делом Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран.Генеральная прокуратура заявляет, что принимаются все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях», - отмечается в сообщении ведомства.
Х.Насирзаде
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