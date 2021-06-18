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Карабах 18.06.2021 11:57

Заявление МИД Армении по Шушинской декларации является «последней стадией лицемерия» - МИД Азербайджана

Армения, которая ссылается на международное право, прежде всего, сама должна научиться относиться к нему с уважением, заявляет МИД Азербайджана.

«Комментируя Шушинскую декларацию, министерство иностранных дел Армении утверждает, что она направлена против армянского народа. Внешнеполитическое ведомство Армении не осознает, что именно его реваншистская позиция направлена ​​против армянского народа и служит интересам группы людей», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что такая «бескомпромиссная позиция Армении является серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в регионе».

«Говорить об основополагающих международных правовых нормах, в том числе о суверенитете государств, о территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, в то время когда Армения на протяжении десятилетий сама нарушала эти нормы, является последней стадией лицемерия. Армения, которая ссылается на международное право, прежде всего, сама должна научиться относиться к нему с уважением», - отмечается в заявлении.

МИД Азербайджана подчеркивает, что Армения, которая отвергает платформу сотрудничества, предложенную лидерами Азербайджана и Турции, представляя ее как «опасность для армянского народа» и «угрозу региону», открыто демонстрирует, насколько она далека от стремления к миру, сотрудничеству и развитию.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что после деоккупации территорий Азербайджана «в регионе сложилась новая ситуация, и появились уникальные возможности для регионального сотрудничества». «Осознать эту ситуацию и воспользоваться сотрудничеством или же отвергнуть его, решение которое примет Армения. Как указано в Шушинской декларации, Азербайджан и Турция, в свою очередь, продолжат совместные усилия по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с принципами и нормами международного права, включая устав ООН», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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