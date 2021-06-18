Заявление МИД Армении по Шушинской декларации является «последней стадией лицемерия» - МИД Азербайджана

Армения, которая ссылается на международное право, прежде всего, сама должна научиться относиться к нему с уважением, заявляет МИД Азербайджана.
«Комментируя Шушинскую декларацию, министерство иностранных дел Армении утверждает, что она направлена против армянского народа. Внешнеполитическое ведомство Армении не осознает, что именно его реваншистская позиция направлена против армянского народа и служит интересам группы людей», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В заявлении отмечается, что такая «бескомпромиссная позиция Армении является серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в регионе».
«Говорить об основополагающих международных правовых нормах, в том числе о суверенитете государств, о территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, в то время когда Армения на протяжении десятилетий сама нарушала эти нормы, является последней стадией лицемерия. Армения, которая ссылается на международное право, прежде всего, сама должна научиться относиться к нему с уважением», - отмечается в заявлении.
МИД Азербайджана подчеркивает, что Армения, которая отвергает платформу сотрудничества, предложенную лидерами Азербайджана и Турции, представляя ее как «опасность для армянского народа» и «угрозу региону», открыто демонстрирует, насколько она далека от стремления к миру, сотрудничеству и развитию.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что после деоккупации территорий Азербайджана «в регионе сложилась новая ситуация, и появились уникальные возможности для регионального сотрудничества». «Осознать эту ситуацию и воспользоваться сотрудничеством или же отвергнуть его, решение которое примет Армения. Как указано в Шушинской декларации, Азербайджан и Турция, в свою очередь, продолжат совместные усилия по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с принципами и нормами международного права, включая устав ООН», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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