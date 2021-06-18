В Азербайджан из Украины экстрадирован член НВФ в Сирии - СГБ

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщила об экстрадиции из Украины азербайджанского гражданина, который в 2013 году принимал незаконное участие в боевых действиях в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ).
«В результате поисковых операций, проведенных СГБ Азербайджана совместно со спецслужбами Украины, объявленный в розыск по факту участия в незаконных вооруженных формированиях в Сирии граждан Азербайджана Мирахад Мирисмаиллы, 1979 г.р., опознан, задержан в Украине и доставлен в Азербайджан», - отмечается в сообщении СГБ.
Согласно информации, Мирисмаиллы в 2013 году вместе с другими гражданами Азербайджана входил в состав преступной группировки «Джунду Шам» во главе с Агилем Гаджиевым.
«Мирисмаиллы предъявлены обвинения по статьям 12.1 и 279.1 УК Азербайджана (незаконное участие в деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджана), он заключен под стражу. Он признался в преступлении во время дачи показаний следствию и выразил искреннее раскаяние», - подчеркивает спецслужба.
Как передает ведомство, в настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Х.Насирзаде
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