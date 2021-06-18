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Происшествия 18.06.2021 12:03

В Азербайджан из Украины экстрадирован член НВФ в Сирии - СГБ

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана сообщила об экстрадиции из Украины азербайджанского гражданина, который в 2013 году принимал незаконное участие в боевых действиях в Сирии в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ).

«В результате поисковых операций, проведенных СГБ Азербайджана совместно со спецслужбами Украины, объявленный в розыск по факту участия в незаконных вооруженных формированиях в Сирии граждан Азербайджана Мирахад Мирисмаиллы, 1979 г.р., опознан, задержан в Украине и доставлен в Азербайджан», - отмечается в сообщении СГБ.

Согласно информации, Мирисмаиллы в 2013 году вместе с другими гражданами Азербайджана входил в состав преступной группировки «Джунду Шам» во главе с Агилем Гаджиевым.

«Мирисмаиллы предъявлены обвинения по статьям 12.1 и 279.1 УК Азербайджана (незаконное участие в деятельности вооруженных формирований за пределами Азербайджана), он заключен под стражу. Он признался в преступлении во время дачи показаний следствию и выразил искреннее раскаяние», - подчеркивает спецслужба.

Как передает ведомство, в настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Х.Насирзаде

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Тэги: СГБ, ЗАДЕРЖАНИЕ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]