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Транспорт и связь 18.06.2021 12:20

Авиасообщение РФ с Турцией может возобновиться с июля

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с начала июля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой Республике изучается вопрос о снятии введенных ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля. Окончательное решение примет оперативный штаб, оценив риски", - сказал источник.

По его словам, у авиакомпаний будет достаточно времени на подготовку рейсов. "Авиакомпании получат, как минимум, 10 дней на то, чтобы подготовить воздушные суда и сформировать расписание", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]