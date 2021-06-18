Авиасообщение РФ с Турцией может возобновиться с июля

Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с начала июля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой Республике изучается вопрос о снятии введенных ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля. Окончательное решение примет оперативный штаб, оценив риски", - сказал источник.
По его словам, у авиакомпаний будет достаточно времени на подготовку рейсов. "Авиакомпании получат, как минимум, 10 дней на то, чтобы подготовить воздушные суда и сформировать расписание", - сказал собеседник агентства.
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