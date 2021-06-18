В РФ выявлено более 17,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, это максимум с 1 февраля - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 262 случая, это максимум заболевших с начала февраля, умерли за сутки 453 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 17 тыс. 262 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 464 (14,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Данные о суточном приросте новых заболевших соотносятся с цифрами 1 февраля, тогда было выявлено 17 тыс. 648 новых случаев, но после этого шел постепенный спад уровня заболеваемости, с 8 июня наблюдается рост. Прирост за минувшие сутки составил 3 тыс. 205, увеличилось также число скончавшихся. За минувшие сутки от коронавируса умерли 453 пациента, выздоровели 10 тыс. 954 человека.
В Москве за сутки выявлено максимальное количество заболевших за весь период пандемии - 9 тыс. 056 новых случаев, 78 скончавшихся и 3 тыс. 784 выздоровевших.
Регионами с высокими темпами прироста вслед за столицей являются Московская область - 1 тыс. 254 новых случая и Санкт - Петербург - 970 заболевших.
Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 281 тыс. 309 случаев коронавирусной инфекции, 128 тыс. 445 умерших и 4 млн 850 тыс. 659 выписанных.
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