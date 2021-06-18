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СНГ 18.06.2021 17:49

США не обращались к Казахстану с просьбой о размещении своих войск в республике после их вывода из Афганистана - Минобороны

Соединенные Штаты Америки не обращались к военным Казахстана с запросом о размещении своего воинского контингента на территории республики после его вывода из Афганистана, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минобороны Казахстана.

"США не обращались по каналам оборонного ведомства с запросом о проведении переговоров о возможном размещении войск на территории Республики Казахстан после их вывода из Афганистана", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.

"В соответствии с Протоколом о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности от 20 декабря 2011 года Стороны принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами Организации, после проведения неотложных консультаций (согласования) с другими Сторонами и при отсутствии их официальных возражений", - отметили в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, США, АФГАНИСТАН, МИНОБОРОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]