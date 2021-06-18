США не обращались к Казахстану с просьбой о размещении своих войск в республике после их вывода из Афганистана - Минобороны

Соединенные Штаты Америки не обращались к военным Казахстана с запросом о размещении своего воинского контингента на территории республики после его вывода из Афганистана, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минобороны Казахстана.

"США не обращались по каналам оборонного ведомства с запросом о проведении переговоров о возможном размещении войск на территории Республики Казахстан после их вывода из Афганистана", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.

"В соответствии с Протоколом о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности от 20 декабря 2011 года Стороны принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами Организации, после проведения неотложных консультаций (согласования) с другими Сторонами и при отсутствии их официальных возражений", - отметили в ведомстве.