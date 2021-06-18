США не обращались к Казахстану с просьбой о размещении своих войск в республике после их вывода из Афганистана - Минобороны

Соединенные Штаты Америки не обращались к военным Казахстана с запросом о размещении своего воинского контингента на территории республики после его вывода из Афганистана, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе Минобороны Казахстана.
"США не обращались по каналам оборонного ведомства с запросом о проведении переговоров о возможном размещении войск на территории Республики Казахстан после их вывода из Афганистана", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.
"В соответствии с Протоколом о размещении объектов военной инфраструктуры на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности от 20 декабря 2011 года Стороны принимают решение о размещении на своих территориях группировок войск (сил), объектов военной инфраструктуры государств, не являющихся членами Организации, после проведения неотложных консультаций (согласования) с другими Сторонами и при отсутствии их официальных возражений", - отметили в ведомстве.
За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы
Военная база Турции в Азербайджане может быть создана в течение 5 лет - эксперт
Глава МИД Азербайджана подтвердил готовность Баку подписать мирный договор с Ереваном на основе уважения суверенитета и территориальной целостности
Перевалка нефти через терминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-мае упала на 26%
Белоруссия в январе-апреле увеличила экспорт нефтепродуктов в 1,9 раза, в Европу - в 6,4 раза
В Азербайджане от COVID-19 полностью привито около 10% населения - свыше 1 млн человек
Президент Азербайджана принял участие в открытии отеля Intercontinental в Баку
В Азербайджане прирост новых случаев COVID-19, два человека скончались
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?