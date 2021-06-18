США и ЕС укрепляют сотрудничество в сфере новейших технологий для противостояния Китаю и России

США и Европейский союз планируют расширить сотрудничество в сфере регулирования технологий, развития промышленности и двусторонней торговли, чтобы лучше конкурировать с Китаем и Россией в области разработки и защиты критически важных новейших технологий.

Ключевым аспектом расширения сотрудничества станет создание Совета по торговле и технологиям (Trade and Technology Council, TTC), о котором США и ЕС сообщили на этой неделе. Целями TTC будут развитие инноваций и увеличение инвестиций в пределах двух экономик, укрепление цепи поставок и ликвидация препятствий для торговли.

Во главе TTC будут находиться как представители США, так и представители ЕС. Сопредседателями совета от США станут госсекретарь Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и торговый представитель Кэтрин Тай. Со стороны ЕС совет возглавят исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер и вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Первое заседание TTC состоится осенью.

Решение о создании совета было принято после визита президента США Джо Байдена для встречи с главами ЕС. Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Евросоюз за проводимую политику в сфере экономики, безопасности и обороны, в то время как Байден занял противоположную позицию, стремясь прийти к компромиссу и партнерству с ЕС, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам Вестагер, торговое соглашение "демонстрирует потенциал для достижения реальных ощутимых результатов" сотрудничества.

Одним из первых вопросов, которые будут обсуждать США и ЕС в рамках сотрудничества, станет развитие сферы производства микросхем, сказала Вестагер. ЕС недавно объявил о цели увеличить свою долю на мировом рынке производства микросхем с 10% до 20% и пообещал инвестировать в инициативу более $150 млрд.

В свою очередь, Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $52 млрд на производство микросхем и R&D. Теперь законопроект должен пройти через Палату представителей.

Вашингтон и Брюссель хотят развивать технологии производства чипов в своих регионах, чтобы обеспечить стабильное функционирование цепи поставок и противостоять Китаю. Пекин поставил целью добиться независимости в сфере технологий и инвестирует миллиарды долларов в производство микросхем в стране.

TTC также сфокусируется на политиках в сфере регулирования и стандартов новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.