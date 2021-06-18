Военная база Турции в Азербайджане может быть создана в течение 5 лет - эксперт

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном создании турецкой военной базы на территории Азербайджана не является окончательным решением Анкары, но отражает планы на среднесрочную перспективу, считает аналитик, эксперт по внешней и военной политике Турции Керим Хас.
"Заявление Эрдогана не было сделано с утвердительным акцентом. Турецкий лидер проявил определённую осторожность, не сказав, что эти планы являются окончательным решением, поскольку учитывает баланс сил в регионе, а также нынешний уровень отношений с Москвой. Тем не менее, такая позиция будет актуальной для турецкой политической элиты, пусть не на ближайшую, но на среднесрочную перспективу", - сказал Хас в пятницу "Интерфаксу".
По оценке эксперта, создание турецкой военной базы в Азербайджане вероятно в течение пяти лет. "Однозначно, базу не создадут через год. Скорее, можно предположить срок в три-четыре года, но наиболее вероятный вариант - через пять лет. По многим признакам, речь может идти о создании турецкой авиабазы в Азербайджане", - сказал собеседник агентства.
Реальность такого развития событий связана с нарастающим влиянием Анкары на азербайджанские политические элиты, считает Хас.
Эрдоган ранее не исключил создания турецкой военной базы на территории Азербайджана, отметив, что такая опция "не находится за пределами пунктов Шушинской декларации", подписанной лидерами Турции и Азербайджана 15 июня в Шуше.
Согласно декларации, Анкара и Баку договорились оказывать взаимную военную помощь при возникновении угроз и рисков для независимости, суверенитета, территориальной целостности одной из сторон. Кроме того, в декларации имеется пункт, согласно которому
Анкара и Баку будут взаимодействовать по вопросам модернизации вооруженных сил двух стран.
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