В Азербайджане от COVID-19 полностью привито около 10% населения - свыше 1 млн человек

В Азербайджане свыше 1 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.
По данным на 18 июня как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 1 млн 908,805 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 1 млн 7,149 тыс. человек.
Общее число сделанных вакцин составляет 2 млн 915,954 тыс. единиц.
Население Азербайджана на 1 апреля 2021 года составляет 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, полностью привито 9,93% населения.
Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca и "Sputnik V".
Х.Насирзаде
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