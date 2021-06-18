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Финансы 18.06.2021 22:01

Глава ФРБ Сент-Луиса ожидает первого повышения ставки ФРС в конце 2022 года

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить ключевую ставку в конце 2022 года, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CNBC.

Баллард сказал, что уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС на этой неделе является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

Баллард ожидает, что ФРС начнет "углубленные обсуждения" замедления темпов выкупа активов после того, как председатель регулятора Джером Пауэлл предоставил для этого возможность.

Глава ФРБ Сент-Луиса также отметил, что склоняется в сторону того, чтобы выступить за прекращение выкупа ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами.

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Тэги: США, ЭКОНОМИКА, ФРС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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