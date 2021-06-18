Глава ФРБ Сент-Луиса ожидает первого повышения ставки ФРС в конце 2022 года

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить ключевую ставку в конце 2022 года, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью CNBC.
Баллард сказал, что уклон в "ястребиную" риторику на прошедшем заседании ФРС на этой неделе является "естественным", учитывая недавние высокие показатели инфляции.
ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.
Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.
Баллард ожидает, что ФРС начнет "углубленные обсуждения" замедления темпов выкупа активов после того, как председатель регулятора Джером Пауэлл предоставил для этого возможность.
Глава ФРБ Сент-Луиса также отметил, что склоняется в сторону того, чтобы выступить за прекращение выкупа ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами.
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