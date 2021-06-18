Генассамблея ООН утвердила Гутерриша в должности генсека организации на второй срок - до 2026 года

Генассамблея ООН в составе 193 членов в пятницу согласилась назначить нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша на второй срок.
Новый пятилетний срок полномочий генсека начинается с 1 января 2022 года.
Ранее в июне члены СБ ООН рекомендовали переизбрать генсека Гутерриша на второй пятилетний срок. При этом западные СМИ тогда отмечали, что генсек будет без проблем переизбран, так как официально больше никто не претендует на этот пост.
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