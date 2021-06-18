ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,25%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 6,25%, говорится в сообщении банка.

Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 5,75%, верхний - на уровне 6,75%.

Данное решение вступило в силу с 18 июня.

ЦБА в текущем году провел 4 заседания, посвященных вопросу учетной ставки, и каждый раз принимал решение оставить ее без изменений.

Следующие решения по параметрам процентного коридора будут приняты в соответствии с изменением баланса рисков, обновленных макроэкономических прогнозов, анализа ситуации, связанной с инфляцией.

"Несмотря на рост инфляции, она все еще остается в прогнозируемом коридоре. При этом мы сохраняем прогноз по инфляции на 2021 год на уровне 4% плюс/минус 2%", - подчеркивает Центробанк.

По данным ЦБА, 12-тимесячная инфляция составляет 4,9%. При этом среднегодовая базовая инфляция в январе-мае 2021 года составила 2,6%.

Следующее заседание ЦБА по параметрам учетной ставки запланировано на 30 июля.

А.Азизов