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Макроэкономика 18.06.2021 17:52

ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,25%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 6,25%, говорится в сообщении банка.

Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 5,75%, верхний - на уровне 6,75%.

Данное решение вступило в силу с 18 июня.

ЦБА в текущем году провел 4 заседания, посвященных вопросу учетной ставки, и каждый раз принимал решение оставить ее без изменений.

Следующие решения по параметрам процентного коридора будут приняты в соответствии с изменением баланса рисков, обновленных макроэкономических прогнозов, анализа ситуации, связанной с инфляцией.

"Несмотря на рост инфляции, она все еще остается в прогнозируемом коридоре. При этом мы сохраняем прогноз по инфляции на 2021 год на уровне 4% плюс/минус 2%", - подчеркивает Центробанк.

По данным ЦБА, 12-тимесячная инфляция составляет 4,9%. При этом среднегодовая базовая инфляция в январе-мае 2021 года составила 2,6%.

Следующее заседание ЦБА по параметрам учетной ставки запланировано на 30 июля.

А.Азизов

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Тэги: ЦБА, СТАВКА, УЧЕТНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]