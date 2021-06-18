Валютные резервы Азербайджана с начала года выросли на $1,5 млрд, до $52,3 млрд - ЦБ

Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала 2021 года увеличились на 2,8% - до $52,3 млрд, сообщает Центробанк.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ЦБА, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями на нефтяном рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $64 за баррель, с начала июня - превысила $70 за баррель (максимум за 2 года).

«В результате в первом квартале 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил 5,6% ВВП. В таких условиях ЦБА в июне пересмотрел годовой прогноз по профициту счета текущих операций. За счет профицита счета текущих операций, стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 2,8% или на $1,5 млрд - до $52,3 млрд», - подчеркивает ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжается в 2018-2021гг.

А.Азизов