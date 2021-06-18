Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0259 RUR   0.0235 GBR   2.3667 TRY   0.195

Цена на нефть

17.06 $/bbl   WTI 71.04 -1.11 Brent 73.08 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 18.06.2021 18:09

Валютные резервы Азербайджана с начала года выросли на $1,5 млрд, до $52,3 млрд - ЦБ

Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала 2021 года увеличились на 2,8% - до $52,3 млрд, сообщает Центробанк.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ЦБА, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями на нефтяном рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $64 за баррель, с начала июня - превысила $70 за баррель (максимум за 2 года).

«В результате в первом квартале 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил 5,6% ВВП. В таких условиях ЦБА в июне пересмотрел годовой прогноз по профициту счета текущих операций. За счет профицита счета текущих операций, стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 2,8% или на $1,5 млрд - до $52,3 млрд», - подчеркивает ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжается в 2018-2021гг.

А.Азизов


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


Турция сократила валютные резервы до минимума за 15 лет Валютные резервы ЦБ Азербайджана за 9 месяцев увеличились на 3,7%, в сентябре - на 0,1% Валютные резервы Азербайджана за 7 месяцев увеличились на 1,2% - глава Центробанка СВР Азербайджана превышают $52 млрд - Рустамов Международные валютные резервы Грузии в 2019г выросли на 6,6% Валютные резервы Азербайджана достигли почти $51 млрд – Центробанк

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]