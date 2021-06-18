Валютные резервы Азербайджана с начала года выросли на $1,5 млрд, до $52,3 млрд - ЦБ

Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала 2021 года увеличились на 2,8% - до $52,3 млрд, сообщает Центробанк.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ЦБА, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями на нефтяном рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $64 за баррель, с начала июня - превысила $70 за баррель (максимум за 2 года).
«В результате в первом квартале 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил 5,6% ВВП. В таких условиях ЦБА в июне пересмотрел годовой прогноз по профициту счета текущих операций. За счет профицита счета текущих операций, стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 2,8% или на $1,5 млрд - до $52,3 млрд», - подчеркивает ЦБА.
Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.
Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжается в 2018-2021гг.
А.Азизов
За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы
Военная база Турции в Азербайджане может быть создана в течение 5 лет - эксперт
Глава МИД Азербайджана подтвердил готовность Баку подписать мирный договор с Ереваном на основе уважения суверенитета и территориальной целостности
В Азербайджане от COVID-19 полностью привито около 10% населения - свыше 1 млн человек
Президент Азербайджана принял участие в открытии отеля Intercontinental в Баку
В Азербайджане прирост новых случаев COVID-19, два человека скончались
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
НАТО призвала РФ использовать оставшиеся до ее выхода из Договора об открытом небе шесть месяцев для возвращения в него
Вице-премьер Польши заявил, что из РФ в этом году провели крупную кибератаку против его страны
США не обращались к Казахстану с просьбой о размещении своих войск в республике после их вывода из Афганистана - Минобороны
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?