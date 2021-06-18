Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил телеканал CGTN.
Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" ("Великий поход-2В") с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая, в 14:30 по пекинскому времени (10:30).
В частности, на заданную орбиту выведен уже девятый по счету спутник "Яогань-30", предназначенный для исследования воздействия внешнего электромагнитного поля и проведения технологических испытаний.
На орбиту также выведен наноспутник "Тяньци-14". Его задача сбор данных о районах, которые пока не покрываются китайскими спутниками.
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