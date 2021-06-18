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Наука и образование 18.06.2021 21:40

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил телеканал CGTN.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2В" ("Великий поход-2В") с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая, в 14:30 по пекинскому времени (10:30).

В частности, на заданную орбиту выведен уже девятый по счету спутник "Яогань-30", предназначенный для исследования воздействия внешнего электромагнитного поля и проведения технологических испытаний.

На орбиту также выведен наноспутник "Тяньци-14". Его задача сбор данных о районах, которые пока не покрываются китайскими спутниками.

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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИКИ, ОРБИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]