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Финансы 18.06.2021 18:20

ЦБ: Доля манатных вкладов населения Азербайджана на начало июня превысила 50% - впервые с февраля 2015 года

Кредитный портфель банков в Азербайджане в январе-мае 2021 года увеличился на 3,8%, подчеркивает Центральный банк.

«Монетарные и макропруденциональные стимулы, а также государственная льготная программа, поддерживают кредитную активность. За 5 месяцев кредитный портфель банковской системы вырос на 3,8%, в том числе бизнес-кредиты увеличились на 2,4%», - подчеркивается в информации ЦБА, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным банка, за январь-май портфель банков по ипотеке увеличился на 7,2%.

«С начала года потребительское кредитование выросло на 5,1%, но не достигло допандемического уровня», - указал ЦБА.

Центробанк также подчеркивает продолжение процесса дедолларизации по банковским вкладам. В частности, доля манатных вкладов физических лиц превысила 50% - впервые с февраля 2015 года. «За 5 месяцев 2021 года срочные манатные вклады физических лиц увеличились на 16,1%», - отметил ЦБ.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, БАНКИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]