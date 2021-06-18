ЦБ: Доля манатных вкладов населения Азербайджана на начало июня превысила 50% - впервые с февраля 2015 года

Кредитный портфель банков в Азербайджане в январе-мае 2021 года увеличился на 3,8%, подчеркивает Центральный банк.

«Монетарные и макропруденциональные стимулы, а также государственная льготная программа, поддерживают кредитную активность. За 5 месяцев кредитный портфель банковской системы вырос на 3,8%, в том числе бизнес-кредиты увеличились на 2,4%», - подчеркивается в информации ЦБА, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным банка, за январь-май портфель банков по ипотеке увеличился на 7,2%.

«С начала года потребительское кредитование выросло на 5,1%, но не достигло допандемического уровня», - указал ЦБА.

Центробанк также подчеркивает продолжение процесса дедолларизации по банковским вкладам. В частности, доля манатных вкладов физических лиц превысила 50% - впервые с февраля 2015 года. «За 5 месяцев 2021 года срочные манатные вклады физических лиц увеличились на 16,1%», - отметил ЦБ.

А.Азизов