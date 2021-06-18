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ТЭК 18.06.2021 18:40

Цены на нефть перешли к росту, Brent - $73,68 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту на торгах в пятницу после первоначального снижения.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 в пятницу составляет $73,68 за баррель, что на $0,6 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,06 за баррель, что на $1,02 (1,44%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее на этой неделе Brent достигла максимального уровня с апреля 2019 года, в то время как WTI повышалась до максимума с октября 2018 года.

Давление на котировки ранее оказало укрепление доллара США на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако на рынке сохраняется оптимизм, о чем говорит бэквордация, при которой ближайшие фьючерсы торгуются дороже последующих.

"Нефтяной рынок пытается смириться с тем фактом, что Федеральной резервной системе (ФРС) США, вероятно, потребуется повысить ставки раньше, чем ожидалось", - сказал старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.

Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиванию поставок иранской нефти. Тегеран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению ядерной сделки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи.

В пятницу в Иране проходят президентские выборы. Аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен считает, что смена президента не отразится на ходе переговоров по ядерной сделке.

Фаворитом президентской гонки считается Ибрахим Раиси. 60-летний политик, находящийся под американскими санкциями, с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. В прошлом Раиси жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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