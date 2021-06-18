В Китае обдумывают идею отмены контроля рождаемости к 2025 году

Власти Китая обсуждают план по дальнейшему ослаблению ограничений, касающихся рождаемости, а затем - по полной их отмене к 2025 году, сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Китайские официальные лица готовят планы по дальнейшему ослаблению ограничений, позволяющих контролировать рождаемость. Планы предусматривают, что в дальнейшем в стране, наоборот, будут стимулировать повышение рождаемости", - пишет издание.

По информации газеты, в Пекине "обсуждают возможность полной отмены к 2025 году ограничений на число детей в семьях".

Отмечается, что подобные меры, по мнению их сторонников, должны помочь ускорить рост экономики страны и увеличить численность населения, особенно в северо-восточных провинциях.

Газета напоминает, что в мае председатель КНР Си Цзиньпин, по сообщению официальных китайских СМИ, заявил руководителям Компартии Китая, что считает старение населения угрозой национальной безопасности Китая. Он призвал заняться поиском решения этой проблемы.

При этом, как отмечает The Wall Street Journal, в Пекине, тем не менее, пока не уверены в том, что нужно полностью отказаться от контроля над рождаемостью. В частности, существуют опасения, что при таком сценарии рождаемость повысится, прежде всего, в наименее обеспеченных семьях, проживающих в сельской местности. Это, в свою очередь, может свести на нет попытки властей искоренить нищету в наиболее проблемных, с точки зрения экономики, частях страны.

В конце мая сообщалось, что Компартия Китая ослабит ограничения, действующие на максимально разрешенное число детей в семье. Китайским семьям планируется разрешить иметь не более трех детей (а не более двух, как было ранее).

Согласно заявлению КПК, Китай введет значительные меры для активного решения проблемы стареющего населения. Руководство партии отметило, что увеличение максимально возможного числа детей в семье будет способствовать улучшению ситуации со структурой населения Китая.

Обеспокоенность в Китае вызвана тем, что трудоспособное население сокращается слишком быстрыми темпами, а доля пожилого населения, наоборот, растет, что приводит к нагрузке на экономику и общество в целом.

Согласно данным за прошедший год, трудоспособное население Китая в возрасте от 15 до 59 лет сократилось до 63,3%, тогда как годом ранее оно составляло 70,1%. Граждане КНР старше 65 лет составили в 2020 году 13,5%, годом ранее их доля была 8,9%.

Долгое время китайским семьям было предписано придерживаться правила "одна семья - один ребенок". Оно было принято в 1979 году и действовало в отношении большинства семей страны, за исключением представителей отдельных этнических групп и регионов. В 2013 году власти ослабили этот принцип, разрешив семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, родить второго ребенка. В 2015 году китайским семьям разрешили иметь двух детей.