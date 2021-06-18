Совещание с нефтяными компаниями по ситуации на рынке топлива назначено на 22 июня - Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак 22 июня планирует провести совещание с нефтяными компаниями по ситуации на топливном рынке.

"Мы с нефтяными компаниями встречаемся регулярно, на следующей неделе мы проведем плановую встречу по обсуждению ситуации на рынке", - сообщил Новак журналистам.

Отвечая на вопрос, будет ли на совещании обсуждаться возможность заключения топливных соглашений, Новак сказал: "Дано поручение Минэнерго, чтобы они оценили ситуацию на рынке. Такая опция в принципе существует, но о том, есть ли необходимость ее вводить или нет, мы должны будем дополнительно проанализировать ситуацию на рынке и посмотреть. В настоящее время пока такой необходимости нет, но в целом такой механизм возможен".

Как сообщалось, с начала текущего года в РФ отмечается значительная волатильность биржевых цен на нефтепродукты, а в период сезонного спроса (весна-лето) стоимость топлива на СПбМТСБ близка к рекордам. Также отмечается рост цен на бензин на АЗС, его темпы роста гораздо ниже скачков биржевой стоимости, но на данный момент превышают инфляцию: согласно Росстату, с начала года бензин в розничном сегменте подорожал на 4,3% при инфляции 3,77%.

Весной 2021 года ведомства предприняли ряд мер для стабилизации оптового сегмента, вплоть до изменения законодательства - были скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Минэнерго регулярно сообщает о производстве и поставках топлива на внутренний рынок в объемах больше 2019 года. Однако биржевые цены находятся на высоких уровнях, в связи с чем маржа независимого розничного сектора снизилась до критичной отметки.

Новак на совещании с экспертами топливного рынка 11 июня поручил проработать ряд мер по стабилизации ситуации на топливном рынке. В числе мер: проработать вопрос введения топливных соглашений между нефтяными компаниями и правительством по аналогии с 2018 годом; проработать тему запрета экспорта нефтепродуктов для обеспечения поставок на внутренний рынок; проработать возможность увеличения нормативов биржевых продаж топлив, а также проанализировать проблему покупок товара в основную сессию в интересах нефтяных компаний или аффилированных с ними лиц через третьи лица.