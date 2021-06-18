В ЕС полагают, что выход РФ из ДОН отрицательно скажется на системе контроля за вооружениями

Руководство Европейского союза выразило сожаление в связи с решением Москвы выйти из Договора по открытому небу (ДОН), подчеркнув, что такой шаг негативно скажется на глобальной системе контроля за вооружениями.
"Объявление Российской Федерации о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление и будет иметь пагубные последствия для глобальной архитектуры контроля за вооружениями", - говорится в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой (ЕВС).
В заявлении подчеркивается, что возвращение всех участников договора к своим обязательствам "укрепило бы европейскую и глобальную безопасность и стабильность".
Как сообщили в ЕВС, следующая конференция стран-участниц договора представляет возможность "подумать о дальнейших перспективах" ДОН после выхода Москвы из него.
"Европейский союз изучит последствия, которые может иметь это решение на его безопасность и безопасность наших партнеров", - отмечается в документе.
В свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб тоже выразил разочарование в связи с данным шагом РФ.
"Соединенное Королевство и наши союзники по НАТО разочарованы решением России покинуть Договор по открытому небу, который помогал сохранять нас в безопасности в евроатлантической зоне", - написал министр в твиттере.
Рааб также выразил мнение, что Россия не действовала конструктивно в ситуации вокруг ДОН и не вернулась в полной мере к соблюдению этого договора.
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