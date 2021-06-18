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СНГ 18.06.2021 23:17

В ЕС полагают, что выход РФ из ДОН отрицательно скажется на системе контроля за вооружениями

Руководство Европейского союза выразило сожаление в связи с решением Москвы выйти из Договора по открытому небу (ДОН), подчеркнув, что такой шаг негативно скажется на глобальной системе контроля за вооружениями.

"Объявление Российской Федерации о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление и будет иметь пагубные последствия для глобальной архитектуры контроля за вооружениями", - говорится в заявлении, распространенном Европейской внешнеполитической службой (ЕВС).

В заявлении подчеркивается, что возвращение всех участников договора к своим обязательствам "укрепило бы европейскую и глобальную безопасность и стабильность".

Как сообщили в ЕВС, следующая конференция стран-участниц договора представляет возможность "подумать о дальнейших перспективах" ДОН после выхода Москвы из него.

"Европейский союз изучит последствия, которые может иметь это решение на его безопасность и безопасность наших партнеров", - отмечается в документе.

В свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб тоже выразил разочарование в связи с данным шагом РФ.

"Соединенное Королевство и наши союзники по НАТО разочарованы решением России покинуть Договор по открытому небу, который помогал сохранять нас в безопасности в евроатлантической зоне", - написал министр в твиттере.

Рааб также выразил мнение, что Россия не действовала конструктивно в ситуации вокруг ДОН и не вернулась в полной мере к соблюдению этого договора.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ДОН, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]