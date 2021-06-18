США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана

США хотели бы договориться с Тегераном по поводу соглашения 2015 года по иранской ядерной программе в последующие шесть недель - до вступления в должность нового президента Ирана, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
"Если у нас не будет сделки прежде, чем будет сформировано новое (иранское - ИФ) правительство, я думаю, это подняло бы вопрос о том, насколько достижимой (эта задача - ИФ) вообще может быть", - цитирует Axios слова источника.
Он отметил, что если переговоры затянутся до начала августа, то такая ситуация "вызовет беспокойство". В то же время источник пояснил, что дело здесь не в возможном приходе к власти в Иране консервативного правительства, а в том, что затягивание переговоров без крупного шага вперед снижают шансы на успех.
"Мы будем вести переговоры в той манере, как и раньше. Что произойдет после инаугурации (президента Ирана - ИФ), это другой вопрос, но хотелось бы надеяться, у нас будет сделка до этого. Если нет, придется думать", - объяснил источник.
По его словам, США не настроены вести переговоры "бесконечно", как и, по-видимому, Иран.
В то же время он отказался назвать конкретный срок окончания переговоров и самые серьезные трудности, остающиеся на пути к соглашению США и Ирана. Но он заверил, что Тегеран "серьезно вовлечен в процесс", и сделку можно достигнуть в течение нескольких недель.
Граждане Ирана в эту пятницу голосуют за нового президента страны.
США во время президентства Дональда Трампа вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил соблюдать прописанные в "ядерной сделке" ограничения, касающиеся его атомной программы. Теперь участники переговоров в Вене стремятся согласовать условия, на которых обе эти страны согласятся вернуться к соблюдению обязательств в рамках соглашения по иранскому атому.
Axios напоминает, что в Вене прошли уже шесть раундов переговоров, причем США ведут переговоры через посредников от ЕС. Однако аналитики и дипломаты, указывает Axios, ранее говорили, что сделку проще было бы заключить с администрацией нынешнего президента Ирана Хасана Рухани, чем с наиболее вероятным победителем на президентских выборах в Иране Ибрахимом Раиси.
Ранее главный иранский переговорщик, замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Тегеран "как никогда близок" к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению иранской ядерной сделки.
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