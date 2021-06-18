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Дальнее зарубежье 18.06.2021 21:50

Участники саммита ЕС должны будут подумать о способах как противостояния, так и сотрудничества с Россией - Макрон

Лидеры стран ЕС на саммите позже в июне должны будут обсудить то, каким образом выстраивать отношения с Россией, сочетая "реагирование на провокации" и сотрудничество, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нам нужно будет обсудить общие принципы, касающиеся отношений с нашим соседом - Россией", - сказал он на пресс-конференции в Берлине, говоря о предстоящем саммите.

"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - продолжил президент Франции.

По его словам, как он, так и канцлер ФРГ Ангела Меркель "согласны, что здесь требуются общие правила".

Макрон находится в Берлине вечером в пятницу как раз для переговоров с Меркель как по двусторонним, так и по ряду международных тем.

Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕС, РОССИЯ, ПРИНЦИПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]