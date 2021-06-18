Участники саммита ЕС должны будут подумать о способах как противостояния, так и сотрудничества с Россией - Макрон

Лидеры стран ЕС на саммите позже в июне должны будут обсудить то, каким образом выстраивать отношения с Россией, сочетая "реагирование на провокации" и сотрудничество, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Нам нужно будет обсудить общие принципы, касающиеся отношений с нашим соседом - Россией", - сказал он на пресс-конференции в Берлине, говоря о предстоящем саммите.
"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - продолжил президент Франции.
По его словам, как он, так и канцлер ФРГ Ангела Меркель "согласны, что здесь требуются общие правила".
Макрон находится в Берлине вечером в пятницу как раз для переговоров с Меркель как по двусторонним, так и по ряду международных тем.
Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.
За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы
Военная база Турции в Азербайджане может быть создана в течение 5 лет - эксперт
Глава МИД Азербайджана подтвердил готовность Баку подписать мирный договор с Ереваном на основе уважения суверенитета и территориальной целостности
Блинкен обсудил с польским коллегой "Северный поток 2"
США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана
Казахстан планирует в 2022г довести долю возобновляемой энергетики до 6%
Отказ двигателя стал причиной жесткой посадки Л-410 в Кузбассе, где погибли 7 человек
Минздрав Италии с 21 июня вводит пятидневный карантин для прибывающих из Британии
В Китае обдумывают идею отмены контроля рождаемости к 2025 году
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?