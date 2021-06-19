Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с польским коллегой Збигневом Рау, в ходе которого обсудил тему "Северного потока 2", сообщает госдеп.

"Госсекретарь обсудил тему сотрудничества с Польшей по вопросу противостояния угрозе, которую трубопровод "Северный поток 2" представляет для европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении госдепартамента.

Ещё одной темой, как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, стали "региональные и глобальные проблемы".

США и Польша - давние противники реализации этого проекта газопровода.