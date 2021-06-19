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ТЭК 19.06.2021 09:02

Блинкен обсудил с польским коллегой "Северный поток 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с польским коллегой Збигневом Рау, в ходе которого обсудил тему "Северного потока 2", сообщает госдеп.

"Госсекретарь обсудил тему сотрудничества с Польшей по вопросу противостояния угрозе, которую трубопровод "Северный поток 2" представляет для европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении госдепартамента.

Ещё одной темой, как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, стали "региональные и глобальные проблемы".

США и Польша - давние противники реализации этого проекта газопровода.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ПОЛЬША, ТРУБОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]