Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с польским коллегой Збигневом Рау, в ходе которого обсудил тему "Северного потока 2", сообщает госдеп.
"Госсекретарь обсудил тему сотрудничества с Польшей по вопросу противостояния угрозе, которую трубопровод "Северный поток 2" представляет для европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении госдепартамента.
Ещё одной темой, как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, стали "региональные и глобальные проблемы".
США и Польша - давние противники реализации этого проекта газопровода.
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