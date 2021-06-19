Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0259 RUR   0.0235 GBR   2.3667 TRY   0.195

Цена на нефть

17.06 $/bbl   WTI 71.04 -1.11 Brent 73.08 -1.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.06.2021 10:31

Белый дом подтвердил поддержку Киева и готовность выделения дополнительной помощи

Поддержка Украины остается низменным направлением политики США, подготовлены дополнительные средства на случай ухудшения обстановки в результате "действий России", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден прямо сказал президенту Путину, что мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила она, добавив, что "мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России на Украину".

По ее словам, в преддверии саммита Россия - США "мы предоставили пакет помощи, предназначенный на обеспечения безопасности, на сумму $150 млн, включая летальное оружие".

Она назвала "абсурдными" сообщения СМИ о том, что накануне встречи президентов США и России Вашингтон в качестве "временной меры" приостановил реализацию плана военной помощи Украине на $100 млн.

Псаки отметила, что к настоящему времени США "предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по содействию безопасности Украины".

"За два дня до саммита президент Байден, выступая на саммите НАТО, на весь мир заявил, что мы будем продолжать обеспечивать Украине такое положение, чтобы она могла продолжать сопротивляться российской физической агрессии", - напомнила пресс-секретарь американского президента.

Ранее Пентагон одобрил два пакета поставок оружия Украине в 2021 году на общую сумму $275 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АДМНИСТРАЦИЯ, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]