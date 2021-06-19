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США сокращают средства противоракетной обороны в странах Ближнего Востока - СМИ

Администрация Байдена начала сокращать противоракетные системы США на Ближнем Востоке в рамках переориентации американской военной стратегии, сообщило издание The Wall Street Journal.

По его данным, Пентагон начал вывод восьми батарей ракетной системы Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Выводится также система THAAD, предназначенная для защиты от ракет средней дальности на большой высоте, находящаяся в настоящее время в Саудовской Аравии.

В основе этого решения лежит изменение стратегии, "теперь США сосредотачиваются на вызовах со стороны России и Китая", пишет газета.

По ее оценкам, "это также отражает убеждение стратегов Пентагона" в том, что напряженность в отношениях с Ираном ослабла с тех пор, как президент Джо Байден решил вступить в переговоры с Тегераном по ядерной сделке.

The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Пентагоне, пишет, что вывод части средств ПРО с Ближнего Востока является "перераспределением ресурсов в соответствии со стратегическими приоритетами", часть средств остается в Ираке и Сирии.

Издание обращает внимание, что сокращение американского присутствия в регионе совпадает с решением Байдена о выводе войск из Афганистана.

Оно отмечает, что министр обороны США Ллойд Остин проинформировал о планах Вашингтона по выводу систем ПРО наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в телефонном разговоре, который состоялся 2 июня.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ВООРУЖЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]