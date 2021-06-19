Генассамблея ООН призвала ограничить поставки оружия в Мьянму

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв к ограничению поставок оружия военном режиму Мьянмы.
За резолюцию проголосовали 119 стран, против выступила Белоруссия, 36 стран, включая Россию, Китай и Иран, воздержались.
Как сообщают СМИ, они считают, что кризис является внутренним вопросом Мьянмы, и резолюция не приведет к улучшению ситуации.
Спецпосланник ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер в своем выступлении заявила, что в Мьянме "реален риск крупномасштабной гражданской войны".
Заместитель постпреда РФ про ООН Дмитрий Полянский в свою очередь сказал: "Если говорить о содержании (резолюции - ИФ), то вынуждены констатировать, что авторы не смогли продемонстрировать сбалансированный подход и адекватный уровень понимания сложности и многомерности текущих внутримьянманских реалий. Вместо этого текст используется для продвижения однобоких национальных позиций отдельных стран-членов".
Он отметил, что документ "отличается политизированным характером", тенденциозен, его некоторые положения оторваны от действительности.
"По нашему твердому убеждению, такие документы, как этот, ведут лишь к расколу Генассамблеи ООН, что мы и увидели сегодня в ходе голосования", - подчеркнул российский дипломат.
1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
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