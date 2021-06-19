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Дальнее зарубежье 19.06.2021 11:42

Генассамблея ООН призвала ограничить поставки оружия в Мьянму

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв к ограничению поставок оружия военном режиму Мьянмы.

За резолюцию проголосовали 119 стран, против выступила Белоруссия, 36 стран, включая Россию, Китай и Иран, воздержались.

Как сообщают СМИ, они считают, что кризис является внутренним вопросом Мьянмы, и резолюция не приведет к улучшению ситуации.

Спецпосланник ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер в своем выступлении заявила, что в Мьянме "реален риск крупномасштабной гражданской войны".

Заместитель постпреда РФ про ООН Дмитрий Полянский в свою очередь сказал: "Если говорить о содержании (резолюции - ИФ), то вынуждены констатировать, что авторы не смогли продемонстрировать сбалансированный подход и адекватный уровень понимания сложности и многомерности текущих внутримьянманских реалий. Вместо этого текст используется для продвижения однобоких национальных позиций отдельных стран-членов".

Он отметил, что документ "отличается политизированным характером", тенденциозен, его некоторые положения оторваны от действительности.

"По нашему твердому убеждению, такие документы, как этот, ведут лишь к расколу Генассамблеи ООН, что мы и увидели сегодня в ходе голосования", - подчеркнул российский дипломат.

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

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Тэги: ООН, МЬЯНМА, РЕЗОЛЮЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]