Отказ двигателя стал причиной жесткой посадки Л-410 в Кузбассе, где погибли 7 человек

Отказ техники спровоцировал жесткую посадку самолета Л-410 с парашютистами в Кузбассе, где погибли семь человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"После вылета у самолета отказал один из двигателей. командир принял решение об аварийной посадке на подходящей грунтовой поверхности", - сказал источник.
"По уточненным данным, при посадке Л-410 семь погибших, 12 пострадавших", - сказал источник.
Начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко сообщил "Интерфаксу", что крушение самолета Л-410 в кемеровском курорте Танай произошло при взлете.
"При взлете самолет завалился на левый бок", - сказал Лукьяненко.
Ранее сообщалось о крушении самолета Л-410 в Кузбассе. На борту находились парашютисты. По последним данным, семь человек погибло, 12 ранены. К месту крушения направлен вертолет для эвакуации раненных.
Самолет Л-410 имеет конструктивные особенности, которые позволяют ему совершать взлеты и посадки на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.
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