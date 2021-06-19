Кандидат в президенты Ирана поздравил с победой на выборах своего соперника

Бывший глава Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резаи, принявший участие в состоявшихся в минувшую пятницу президентских выборах в Иране в качестве кандидата на пост главы государства, поздравил с победой на выборах своего соперника Ибрахима Раиси, сообщило иранское информагентство ISNA.

"Поздравляю верховного лидера, народ Ирана и народного избранника, своего брата Ибрахима Раиси", - приводит агентство в твиттере послание Резаи.

Борьбу за президентское кресло в Иране вели четыре кандидата. Фаворитом президентской гонки считается Раиси. 60-летний политик, находящийся под американскими санкциями, с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

Пока официальных сообщений, касающихся результатов выборов, не поступало.