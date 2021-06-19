На Украине за сутки зафиксированы 852 новых случая COVID-19, скончались 40 человек - Минздрав

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших - 2 736 человек, умерли 40, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"За сутки (...) на Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник. (...) Госпитализирован 571 человек; летальных случаев - 40; выздоровели 2 736 человек", - указывается в телеграм-канале Минздрава.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 229 044 человека, выздоровели 2 150 708 человек, скончались 51 992 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.