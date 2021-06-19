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Здравоохранение 19.06.2021 10:21

Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,8 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 177 млн 827 тыс. 498, свидетельствую данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 851 тыс. 543 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 516 тыс. 213 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 601 тыс. 571.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 823 тыс. 546, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 385 тыс. 137.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 801 тыс. 462 заболевших, умерло 498 тыс. 499 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 496,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 853 человек, Индии - 276, Бразилии - 2 тыс. 330.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]