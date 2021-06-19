Президент Армении призывает участников предстоящих парламентских выборов не нарушать границы морали в политических целях

Предстоящие 20 июня досрочные парламентские выборы имеют решающее значение для Армении, заявил президент республики Армен Саркисян.

"Выборы проходят в сложной, кризисной ситуации и имеют решающее значение для нашего государства и народа. Призываю все участвующие в выборах партии и блоки, всех кандидатов в депутаты быть сдержанными и осмотрительными в своих действиях и поведении, не нарушать границы морали в политических целях. Требую от правоохранительных органов, чтобы они строго пресекали любые нарушения закона и права, были беспристрастными, проявляли максимальную ответственность, действовали в соответствии с законом", - говорится в заявлении Саркисяна, распространенном в субботу.

Он отметил, что в предвыборный период имели место проявления нетерпимости, оскорблений, угроз, были также неподобающие стремящимся к демократии или говорящим о демократии политическим силам или деятелям инциденты.

"Недопустимы, неприемлемы, достойны строго осуждения любые попытки пересечения правовых и моральных границ, обострения ситуации, тем более, разжигания ненависти и вражды", - заявил Саркисян.

Он отметил также, что какой бы политической силе ни было отдано предпочтение, "помните, что это решение во имя родины, во имя нашего государства, во имя вашего и вашей семьи завтрашнего дня".

В Армении 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы, в ходе которых 25 политических сил будут бороться за право формирования нового правительства. В субботу объявлен "день тишины".

В выборах участвуют сформированный партиями экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Республиканская" и "Отечество" блок "Честь имею" (кандидат на пост премьера - Ванецян); сформированный экс-президентом Робертом Кочаряном, партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блок "Армения" (кандидат на пост премьера - Кочарян); сформированный политологом Левоном Шириняном и депутатом парламента Арманом Бабаджаняном "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" (кандидат на пост премьера - Бабаджанян); сформированный политологом Андриасом Гукасяном и главой партии "Национально-демократический союз" Аршаком Садояном блок "Свободная Родина" (кандидат на пост премьера - Гукасян).

Последние два блока выступают за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.

В выборах также примут участие возглавляемая и.о. премьер-министра Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия "Светлая Армения", возглавляемая одним из крупнейших армянских бизнесменов Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

Опрос армянского представительства Gallup International Association, проведенный в пятницу, показал, что 51,1% респондентов заявили об обязательном участии в выборах.

За блок "Армения" во главе с Кочаряном готовы проголосовать 28,7% избирателей, за партию Пашиняна "Гражданский договор" - 25,2%. За блок Ванецяна "Честь имею" - 10,8%, за партию "Процветающая Армения" - 5,4%, за партию "Светлая Армения" - 5,2%.