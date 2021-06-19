В РФ выявлены 17,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, это максимум с начала февраля - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 906 случаев, это максимум заболевших с начала февраля, умерли за сутки 466 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 17 тыс. 906 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 205 (17,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Данные о суточном приросте новых заболевших соотносятся с цифрами 1 февраля, тогда было выявлено 17 тыс. 648 новых случаев, но после этого шел постепенный спад уровня заболеваемости, а с 8 июня наблюдается рост.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 466 пациента, выздоровели 10 тыс. 684 человека.

В Москве за сутки вновь выявлено максимальное количество заболевших за весь период пандемии - 9 тыс. 120 новых случаев, 76 скончавшихся и 3 тыс. 395 выздоровевших.

Регионами с высокими темпами прироста вслед за столицей являются Московская область - 1 тыс. 456 новых случаев и Санкт - Петербург - 996 заболевших.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 299 тыс. 215 случаев коронавирусной инфекции, 128 тыс. 911 умерших и 4 млн 861 тыс. 343 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 144,8 млн тестов на COVID-19, из них 473 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 596 тыс. 906 человек.