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СНГ 19.06.2021 16:33

Казахстан готов поставить Украине вакцину от COVID-19, в том числе в качестве гумпомощи

Казахстан готов поставить Украине свою вакцину от COVID-19 "QazVac", сообщила пресс-служба посольства Казахстана в Украине.

"Казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины "QazVac" и подтвердила готовность ее поставок в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении посольства в субботу.

Данная инициатива прозвучала в ходе встречи министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова с министром охраны здоровья Украины Виктором Ляшко.

"Учитывая возобновление регулярного авиасообщения между странами и повышение деловой активности граждан двух стран, стороны договорились проработать вопросы взаимного признания паспортов/сертификатов о вакцинации против COVID-19", - добавили в дипмиссии.

Султанов также отметил в беседе, что с первых дней распространения короновируса сторонами было налажено "эффективное взаимодействие в вопросах поставок гуманитарной помощи из Китая в Украину транзитом через Казахстан (с технической посадкой в городах Казахстана)".

Казахстан приступил к разработке собственной вакцины от коронавируса в марте 2020 года на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. В мае 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных, а 29 августа - в число допущенных к клиническим испытаниям. В настоящее время отечественная вакцина "QazVac" (прежнее название "QazCovid-in") находится в стадии клинических испытаний, которые завершатся в июле.

В Казахстане массовая вакцинация населения препаратом "QazVac" началась 26 апреля.

В настоящее время отечественная вакцина производится на базе НИИ проблем биологической безопасности.

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Тэги: КАЗАХСТАН, УКРАИНА, ВАКЦИНА, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]