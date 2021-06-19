Казахстан готов поставить Украине вакцину от COVID-19, в том числе в качестве гумпомощи

Казахстан готов поставить Украине свою вакцину от COVID-19 "QazVac", сообщила пресс-служба посольства Казахстана в Украине.

"Казахстанская сторона информировала о разработке и производстве собственной вакцины "QazVac" и подтвердила готовность ее поставок в Украину, в том числе в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении посольства в субботу.

Данная инициатива прозвучала в ходе встречи министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова с министром охраны здоровья Украины Виктором Ляшко.

"Учитывая возобновление регулярного авиасообщения между странами и повышение деловой активности граждан двух стран, стороны договорились проработать вопросы взаимного признания паспортов/сертификатов о вакцинации против COVID-19", - добавили в дипмиссии.

Султанов также отметил в беседе, что с первых дней распространения короновируса сторонами было налажено "эффективное взаимодействие в вопросах поставок гуманитарной помощи из Китая в Украину транзитом через Казахстан (с технической посадкой в городах Казахстана)".

Казахстан приступил к разработке собственной вакцины от коронавируса в марте 2020 года на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. В мае 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую инактивированную вакцину от коронавируса в перечень кандидатных, а 29 августа - в число допущенных к клиническим испытаниям. В настоящее время отечественная вакцина "QazVac" (прежнее название "QazCovid-in") находится в стадии клинических испытаний, которые завершатся в июле.

В Казахстане массовая вакцинация населения препаратом "QazVac" началась 26 апреля.

В настоящее время отечественная вакцина производится на базе НИИ проблем биологической безопасности.