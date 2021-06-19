Главы МИД Турции, Ирана и Афганистана проведут встречу в Анталье в воскресенье

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретится со своими коллегами из Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром и Ирана Джавадом Зарифом в воскресенье 20 июня для трехсторонних переговоров в рамках дипломатического форума в Анталии, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
"Наряду с последними событиями, касающимися афганского мирного процесса, в ходе трехсторонней встречи будет обсуждаться сотрудничество в области безопасности, энергетики, связи и нелегальной миграции", - говорится в заявлении МИД Турции, которое цитирует агентство "Анадолу".
В турецкой Анталье c 18 по 20 июня проходит дипломатический форум, на который приехали 10 глав государств и правительств, 43 министра иностранных дел, представители международных организаций. Модератором форума выступает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Алиев поздравил Раиси с избранием на пост президента Ирана
За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы
Военная база Турции в Азербайджане может быть создана в течение 5 лет - эксперт
Блинкен обсудил с польским коллегой "Северный поток 2"
США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана
Казахстан планирует в 2022г довести долю возобновляемой энергетики до 6%
В Азербайджане спад числа новых случаев COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,8 млн - университет Джонса Хопкинса
Отказ двигателя стал причиной жесткой посадки Л-410 в Кузбассе, где погибли 7 человек
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?