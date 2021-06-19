Главы МИД Турции, Ирана и Афганистана проведут встречу в Анталье в воскресенье

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретится со своими коллегами из Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром и Ирана Джавадом Зарифом в воскресенье 20 июня для трехсторонних переговоров в рамках дипломатического форума в Анталии, говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Наряду с последними событиями, касающимися афганского мирного процесса, в ходе трехсторонней встречи будет обсуждаться сотрудничество в области безопасности, энергетики, связи и нелегальной миграции", - говорится в заявлении МИД Турции, которое цитирует агентство "Анадолу".

В турецкой Анталье c 18 по 20 июня проходит дипломатический форум, на который приехали 10 глав государств и правительств, 43 министра иностранных дел, представители международных организаций. Модератором форума выступает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.