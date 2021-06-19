Встреча Путина с британским премьером не готовится, но она возможна при условии позитивной политической воли со стороны Лондона - Песков

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не готовится, ее проведение возможно, если у Лондона будет политическая воля на налаживание двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что встреча между президентом России и премьером Великобритании возможна в случае, если Москва откажется от "злонамеренной деятельности в отношении Лондона".
"Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", - приводит слова Пескова радиостанция "Говорит Москва".
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