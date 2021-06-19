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Дальнее зарубежье 19.06.2021 19:03

Встреча Путина с британским премьером не готовится, но она возможна при условии позитивной политической воли со стороны Лондона - Песков

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не готовится, ее проведение возможно, если у Лондона будет политическая воля на налаживание двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что встреча между президентом России и премьером Великобритании возможна в случае, если Москва откажется от "злонамеренной деятельности в отношении Лондона".

"Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", - приводит слова Пескова радиостанция "Говорит Москва".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, САММИТ, ВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]