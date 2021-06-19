Эрдоган приветствует возобновление авиасообщения между Россией и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу приветствовал решение российских властей возобновить авиасообщение с Турцией, передает "Анадолу".

"Президент Эрдоган назвал позитивным решение властей России о возобновлении авиасообщения с Турцией", - сообщает оно.

Эрдоган выступал на открытии одной из гостиниц в Анталье. Он отметил, что в последние дни "многие страны шаг за шагом исключают Турцию из списка направлений, подпадающих под ограничения для путешествий из-за пандемии".

"Вслед за Францией подобное решение приняла Россия. Что вызывает удовлетворение", - заявил турецкий лидер.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этой стране, будет возобновлено с 22 июня, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова.