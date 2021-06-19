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Регион 19.06.2021 19:51

Эрдоган приветствует возобновление авиасообщения между Россией и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу приветствовал решение российских властей возобновить авиасообщение с Турцией, передает "Анадолу".

"Президент Эрдоган назвал позитивным решение властей России о возобновлении авиасообщения с Турцией", - сообщает оно.

Эрдоган выступал на открытии одной из гостиниц в Анталье. Он отметил, что в последние дни "многие страны шаг за шагом исключают Турцию из списка направлений, подпадающих под ограничения для путешествий из-за пандемии".

"Вслед за Францией подобное решение приняла Россия. Что вызывает удовлетворение", - заявил турецкий лидер.

Авиасообщение РФ с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в этой стране, будет возобновлено с 22 июня, сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]