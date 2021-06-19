Россия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Ираном при новом президенте - посольство РФ в Тегеране

Россия рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Ираном по международной, региональной и двусторонней повестке дня при новом президенте ИРИ Ибрахиме Раиси, заявили в субботу в посольстве РФ в Тегеране.
"Мы с уважением относимся к выбору иранского народа. Готовы последовательно укреплять взаимодействие с Исламской Республикой по всем направлениям так же, как мы это делали и при предыдущих президентах Ирана", - говорится в релизе российского посольства, который поступил в "Интерфакс".
"Рассчитываем, что в ходе президентства Раиси российско-иранское взаимовыгодное сотрудничество как по международным и региональным проблемам, так и в контексте двусторонних отношений получит дальнейшее развитие", - подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве также сообщили, что в субботу "иранской стороне было передано поздравительное послание президента Российской Федерации В.В.Путина на имя избранного президента Ирана Раиси".
По промежуточным итогам подсчета голосов, у Раиси большое преимущество по сравнению с другими кандидатами. На данный момент известно, что Раиси поддержали 17,8 млн избирателей, тогда как его конкуренты получают в разы меньше голосов избирателей - у Мохсена Резаи 3,3 млн голосов, у Абдольнасера Хеммати 2,4 млн голосов, у Амир Хосейна Казизаде порядка 1 млн голосов.
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