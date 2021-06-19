В Азербайджане спад числа новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 335,437 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 60 случаях заражения.
По данным ведомства, за минувшие сутки не было зафиксировано скончавшихся от коронавируса, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане - 4 961.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 329,462 тыс. человек (+123 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 14 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 254 теста на коронавирус (накануне 7 953 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 668,281 тыс. тестов на COVID-19.
А. Мамедов
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