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Регион 19.06.2021 18:20

Главы МИД Украины и Турции обсудили ситуацию с безопасностью на Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу "на полях" дипломатического форума в Анталии, стороны обсудили возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил двух стран и безопасность на Черном море.

"Министры отдельно обсудили возможности усиленного сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами-членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности на Черном море", - сообщает пресс-служба МИД Украины в субботу.

Стороны также обсудили подготовку к 10-му заседанию Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также совместного заседания министров иностранных дел и министров обороны двух стран.

Кулеба выразил благодарность за решительную поддержку Турцией членства Украины в НАТО, которую турецкая сторона выражала в ходе подготовки и во время проведения саммита альянса.

Чавушоглу со своей стороны заверил, что Турция будет и впредь всеми способами поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, и принял приглашение Кулебы осуществить осенью этого года визит на Украину с целью обсуждения всего комплекса украинско-турецких стратегических отношений.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]