Алиев поздравил Раиси с избранием на пост президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Ибрахима Раиси с избранием на пост президента Ирана.

"Азербайджан придает особое значение отношениям с Ираном, с которой исторически связанна религиозными и культурными корнями. Нынешнее состояние наших отношений, поднявшееся до уровня стратегического сотрудничества, вызывают удовлетворение", - говорится в послании Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Алиев отметил, что восстановление азербайджано-иранской границы в результате освобождения оккупированных земель Азербайджана сулит большие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между странами и развития регионального сотрудничества.

"Верю, что азербайджано-иранские отношения дружбы и сотрудничества, основанные на взаимном уважении и добрососедстве, будут и дальше укрепляться и расширяться в интересах наших народов и стран. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей будущей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - отметил Алиев.

Председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси избран президентом страны по итогам выборов.

Раиси набрал значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей. Трое его конкурентов сильно отстали от него, ближайший соперник Мохсен Резаи получил около 3,4 млн голосов, еще двое кандидатов - значительно меньше.

В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.

А. Мамедов