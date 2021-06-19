Алиев поздравил Раиси с избранием на пост президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Ибрахима Раиси с избранием на пост президента Ирана.
"Азербайджан придает особое значение отношениям с Ираном, с которой исторически связанна религиозными и культурными корнями. Нынешнее состояние наших отношений, поднявшееся до уровня стратегического сотрудничества, вызывают удовлетворение", - говорится в послании Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.
Алиев отметил, что восстановление азербайджано-иранской границы в результате освобождения оккупированных земель Азербайджана сулит большие возможности для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между странами и развития регионального сотрудничества.
"Верю, что азербайджано-иранские отношения дружбы и сотрудничества, основанные на взаимном уважении и добрососедстве, будут и дальше укрепляться и расширяться в интересах наших народов и стран. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей будущей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - отметил Алиев.
Председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси избран президентом страны по итогам выборов.
Раиси набрал значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей. Трое его конкурентов сильно отстали от него, ближайший соперник Мохсен Резаи получил около 3,4 млн голосов, еще двое кандидатов - значительно меньше.
В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.
А. Мамедов
Блинкен обсудил с польским коллегой "Северный поток 2"
США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана
Казахстан планирует в 2022г довести долю возобновляемой энергетики до 6%
В Азербайджане спад числа новых случаев COVID-19
Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,8 млн - университет Джонса Хопкинса
Отказ двигателя стал причиной жесткой посадки Л-410 в Кузбассе, где погибли 7 человек
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Эрдоган поздравил Раиси с победой на президентских выборах в Иране
Россия рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Ираном при новом президенте - посольство РФ в Тегеране
Эрдоган приветствует возобновление авиасообщения между Россией и Турцией
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?