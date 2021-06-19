Эрдоган поздравил Раиси с победой на президентских выборах в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу поздравил Ибрахима Раиси с избранием на пост президента Ирана по итогам состоявшихся в стране выборов, сообщает агентство "Анадолу".
"Турецкий лидер выразил надежду на то, что итоги президентских выборов 18 июня послужат во благо дружественного и братского народа Ирана", - цитирует агентство управление по связям администрации Эрдогана.
По данным агентства, Эрдоган подчеркнул значимость укрепления сотрудничества между двумя странами и заявил о готовности ко встрече с Раиси.
"Буду рад посетить Тегеран в рамках проведения очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Иран. Желаю успехов на новом посту, надеюсь на развитие турецко-иранских связей по всем направлениям", - говорится в послании Эрдогана Раиси.
Ранее сообщалось, что Раиси выиграл выборы президента в Иране, набрав по итогам выборов значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей. Явка на выборах составила 48,8%. Проголосовали на выборах свыше 28,9 млн человек, тогда как голосовать на выборах имеют право почти 60 млн человек.
60-летний ультраконсерватор Раиси с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. Он имеет высшее звание шиитского духовенства.
Cпециалисты проводят полноценный анализ карт минных полей в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Алиев поздравил Раиси с избранием на пост президента Ирана
За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы
Блинкен обсудил с польским коллегой "Северный поток 2"
США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана
Казахстан планирует в 2022г довести долю возобновляемой энергетики до 6%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 178 млн - университет Джонса Хопкинса
Германия обыграла Португалию в матче Евро-2020
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?