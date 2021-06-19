Эрдоган поздравил Раиси с победой на президентских выборах в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу поздравил Ибрахима Раиси с избранием на пост президента Ирана по итогам состоявшихся в стране выборов, сообщает агентство "Анадолу".

"Турецкий лидер выразил надежду на то, что итоги президентских выборов 18 июня послужат во благо дружественного и братского народа Ирана", - цитирует агентство управление по связям администрации Эрдогана.

По данным агентства, Эрдоган подчеркнул значимость укрепления сотрудничества между двумя странами и заявил о готовности ко встрече с Раиси.

"Буду рад посетить Тегеран в рамках проведения очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Иран. Желаю успехов на новом посту, надеюсь на развитие турецко-иранских связей по всем направлениям", - говорится в послании Эрдогана Раиси.

Ранее сообщалось, что Раиси выиграл выборы президента в Иране, набрав по итогам выборов значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей. Явка на выборах составила 48,8%. Проголосовали на выборах свыше 28,9 млн человек, тогда как голосовать на выборах имеют право почти 60 млн человек.

60-летний ультраконсерватор Раиси с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. Он имеет высшее звание шиитского духовенства.