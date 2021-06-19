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Регион 19.06.2021 22:05

Эрдоган поздравил Раиси с победой на президентских выборах в Иране

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу поздравил Ибрахима Раиси с избранием на пост президента Ирана по итогам состоявшихся в стране выборов, сообщает агентство "Анадолу".

"Турецкий лидер выразил надежду на то, что итоги президентских выборов 18 июня послужат во благо дружественного и братского народа Ирана", - цитирует агентство управление по связям администрации Эрдогана.

По данным агентства, Эрдоган подчеркнул значимость укрепления сотрудничества между двумя странами и заявил о готовности ко встрече с Раиси.

"Буду рад посетить Тегеран в рамках проведения очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Иран. Желаю успехов на новом посту, надеюсь на развитие турецко-иранских связей по всем направлениям", - говорится в послании Эрдогана Раиси.

Ранее сообщалось, что Раиси выиграл выборы президента в Иране, набрав по итогам выборов значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей. Явка на выборах составила 48,8%. Проголосовали на выборах свыше 28,9 млн человек, тогда как голосовать на выборах имеют право почти 60 млн человек.

60-летний ультраконсерватор Раиси с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. Он имеет высшее звание шиитского духовенства.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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