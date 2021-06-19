Власти Армении должны осознать, что альтернативы добрососедским отношениям нет - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что освобождение земель Азербайджана от армянской оккупации сформировало новые возможности для продвижения мира и сотрудничества в регионе.
Министр напомнил, что вслед за трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, Азербайджан предпринял ряд прагматических шагов по продвижению мира и сотрудничества.
«Буквально в течении недели после подписания ноябрьского заявления, Баку создал условия для доставки гуманитарной помощи армянскому населению Карабахского региона. В то же время Азербайджан открыл газотранспортную инфраструктуру для транзита топлива в Армению», - сказал Байрамов на одной из сессий международного Дипломатического форума в Анталье.
Министр отметил, что восстановление транспортных путей между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам всего региона, и в данном направлении продолжается работа в рамках трехсторонней комиссии с участием РФ.
"Определенные круги продолжают сегодня использовать термин «конфликт» применительно к теме Карабаха, однако факт заключается в том, что армяно-азербайджанская проблема урегулирована. Все вопросы конечно не решены, но Азербайджан неоднократно призывал Ереван к миру. Это предложение остается в силе. Странам региона стоит сконцентрироваться на будущем», - сказал Байрамов.
Глава азербайджанской дипломатии подчеркнул при этом, что для продвижения диалога необходимо наличие политической воли всех сторон.
«Власти Армении должны осознать, что альтернативы добрососедским отношениям нет. Это единственно верный путь на сегодняшний день», - сказал министр.
А. Мамедов
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