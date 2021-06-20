Региональные выборы во Франции покажут, насколько сильны позиции Ле Пен в стране

Французские избиратели в воскресенье проголосуют на выборах в местные органы власти, которые, как ожидается, помогут внести ясность в соотношение сил на политической арене за примерно год до президентских выборов.

Выборы в Региональные советы пройдут во всех 13 регионах прямым всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства по спискам. Каждая партия представляет на выборы список кандидатов для каждого региона. Если ни один из них не набирает более половины голосов в первом туре, то все те, кто набрал минимум 10%, переходят во второй.

Французские СМИ отмечают, что эти выборы важны, так как в следующем году состоятся президентские выборы, на которых, скорее всего, основная борьба развернется между действующим президентом страны Эмманюэлем Макроном и лидером ультраправых Марин Ле Пен.

В такой ситуации наблюдатели, как ожидается, будут внимательно следить за тем, каких результатов сейчас добьется Ле Пен и ее сторонники, чтобы оценить ее шансы уже на выборах президента.

При этом партия Макрона "Вперед, Республика!", как ожидается, не добьется успеха ни в одном из регионов. СМИ, тем не менее, не считают, что это предвестник проблем для Макрона на выборах 2022 года: его личный рейтинг сейчас довольно высок.

Основная борьба на региональных выборах, развернется между правыми силами: в шести регионах в первом туре лидерство, согласно прогнозам, захватит "Национальное объединение" Ле Пен. Еще в шести прогнозируется лидерство в первом туре различных коалиций правых партий - прежде всего, партии "Республиканцы" - и центристов. Наконец, на Корсике, согласно прогнозам, традиционно победят местные националисты.

По итогам двух туров, как считают французские СМИ, партия Ле Пен возьмет под контроль минимум два региона, что уже можно будет считать неплохим результатом. Утратят свои позиции левые: социалисты на выборах 2015 года победили в пяти регионах, а сейчас - переживают кризис и не претендуют на победы.

Партия "Вперед, Республика" в 2015 году на выборах не участвовала: ее создали лишь позже, чтобы поддержать кандидатуру Макрона на выборах президента 2017 года.

Согласно проводимым в последние месяцы опросам, Макрон и Ле Пен имеют наибольшие шансы выйти во второй тур на выборах президента в 2022 году. Во втором туре опросы пока что прочат победу Макрону, однако - с гораздо меньшим отрывом от Ле Пен, нежели это было в 2017 году.