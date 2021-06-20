Министры обороны США и Турции обсудили вопросы дипломатического присутствия в Афганистане - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин и его турецкий коллега Хулуси Акар в телефонной беседе затронули вопросы, касающиеся дипломатического присутствия в Афганистане, сообщила пресс-служба Пентагона.
Остин и Акар "провели беседу, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества и сохранения непрерывного дипломатического присутствия в Афганистане", - говорится в сообщении.
"Министр (Остин - ИФ) подтвердил важность давних отношений между США и Турцией в области обороны и поблагодарил (турецкого - ИФ) министра за постоянное общение и сотрудничество по вопросам мира и безопасности", - отметил Пентагон.
Как сообщалось, турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане, об этом договорились президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган.
"Байден и Эрдоган договорились, что будут работать вместе для этого", - цитирует агентство Bloomberg слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.
Ранее о предложении Анкары обеспечить охрану аэропорта Кабула после вывода войск США заявлял министр обороны Турции Хулуси Акар.
Cпециалисты проводят полноценный анализ карт минных полей в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Алиев поздравил Раиси с избранием на пост президента Ирана
За последнюю неделю не зафиксировано нарушений прекращения огня в Карабахе - российские миротворцы
Блинкен обсудил с польским коллегой "Северный поток 2"
США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана
Казахстан планирует в 2022г довести долю возобновляемой энергетики до 6%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 178 млн - университет Джонса Хопкинса
Германия обыграла Португалию в матче Евро-2020
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?