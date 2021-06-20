Министры обороны США и Турции обсудили вопросы дипломатического присутствия в Афганистане - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин и его турецкий коллега Хулуси Акар в телефонной беседе затронули вопросы, касающиеся дипломатического присутствия в Афганистане, сообщила пресс-служба Пентагона.

Остин и Акар "провели беседу, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества и сохранения непрерывного дипломатического присутствия в Афганистане", - говорится в сообщении.

"Министр (Остин - ИФ) подтвердил важность давних отношений между США и Турцией в области обороны и поблагодарил (турецкого - ИФ) министра за постоянное общение и сотрудничество по вопросам мира и безопасности", - отметил Пентагон.

Как сообщалось, турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане, об этом договорились президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган.

"Байден и Эрдоган договорились, что будут работать вместе для этого", - цитирует агентство Bloomberg слова советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

Ранее о предложении Анкары обеспечить охрану аэропорта Кабула после вывода войск США заявлял министр обороны Турции Хулуси Акар.