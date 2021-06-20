Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии превысило 500 тыс. человек, население протестует против бездействия властей - СМИ

Тысячи людей вышли на улицы бразильских городов в знак протеста против недостаточно эффективных мер президента Бразилии Жаира Болсонару по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщают СМИ с места событий.
Поводом послужило сообщение Минздрава Бразилии о том, что смертность от связанных с коронавирусом заболеваний в стране превысила отметку в 500 тыс. По этому показателю страна занимает второе место после США, где от COVID-19 скончались более 600 тыс. человек.
Болсонару неоднократно выступал против введения жестких карантинных мер, скептически относился к ношению масок, затягивал приобретение вакцин от вируса.
Быстрый рост числа инфицированных и летальных исходов вынудил президента на этой неделе обратиться с просьбой к компании Pfizer Inc перенести запланированную поставку вакцины от COVID-19 на более ранний срок.
Просьба, как сообщают СМИ, была озвучена на селекторном совещании Болсонару, главы его администрации и министров здравоохранения и иностранных дел с исполнительным директором Pfizer Brasil Мартой Диес и исполнительным директором Pfizer в Латинской Америке Карлосом Мурильо, о котором сообщила администрация президента в социальных сетях.
С начала пандемии в Бразилии, по данным американского университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 17,8 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний скончались 500 тыс. 800 человек.
В Бразилии используются в основном вакцины китайской компании Sinovac Biotech и AstraZeneca. После длительных проволочек в июне бразильский регулятор одобрил применение в стране российского препарата от COVID-19 "Спутник V". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина будет доставлена в Бразилию в июле.
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