США продолжат переговоры с Ираном по СВПД - госдеп

Соединенные Штаты продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве, заявил представитель американского госдепартамента.

"Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал дипломат, коснувшись итогов состоявшихся в пятницу в Иране президентских выборов, на которых победил председатель Верховного суда страны Ибрахим Раиси.

Одновременно в Вашингтоне выразили сожаление по поводу того, что иранцы не смогли свободно выразить свое мнение на президентских выборах.

Представитель госдепа отметил: "Мы обратили внимание, что министр внутренних дел Ирана объявил о победе на выборах Ибрахима Раиси (...), но мы также отмечаем, что иранцам было отказано в праве выбирать своих лидеров на основе свободного и справедливого избирательного процесса".

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за предполагаемое участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключённых. Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".

В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

Внешнеполитическая служба Евросоюза накануне объявила, что "Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) возобновит свою работу в воскресенье, 20 июня, в Вене".