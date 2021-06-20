Cпециалисты проводят полноценный анализ карт минных полей в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Говорить о точности карт минных полей в Агдамском районе, переданных Арменией, пока рано, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
"Прежде всего, хочу отметить, что сейчас специалисты проводят полноценный анализ карт. В то же время ведется практическая работа на территории. Поэтому пока рано говорить о каких-либо цифрах, и о том, соответствует ли дизайн карт стандартам. И речь идет не только о карте минных полей в Агдамском районе, но и об анализе всех карт минных полей", - сказал Эйвазов.
Представитель Минобороны добавил, что результаты, достигнутые в этом направлении, со временем будут регулярно публиковаться.
А. Мамедов
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