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Оборона 20.06.2021 09:28

Cпециалисты проводят полноценный анализ карт минных полей в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Говорить о точности карт минных полей в Агдамском районе, переданных Арменией, пока рано, заявил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

"Прежде всего, хочу отметить, что сейчас специалисты проводят полноценный анализ карт. В то же время ведется практическая работа на территории. Поэтому пока рано говорить о каких-либо цифрах, и о том, соответствует ли дизайн карт стандартам. И речь идет не только о карте минных полей в Агдамском районе, но и об анализе всех карт минных полей", - сказал Эйвазов.

Представитель Минобороны добавил, что результаты, достигнутые в этом направлении, со временем будут регулярно публиковаться.

А. Мамедов

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Тэги: МИНЫ, КАРТЫ, АНАЛИЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]