Минздрав Украины сообщает о зафиксированных в стране за сутки 479 новых случаях COVID-19

На Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 755 человек, умерли 24, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 19 июня 2021 в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 15 ребенка и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 544 человека; летальных случаев - 24; выздоровели - 755 человек", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".
Днем ранее, 19 июня за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования COVID-19, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаях инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования COVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 523 человек, выздоровели 2 151 463 человека, скончались 52 016 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
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